محافظ بني سويف يتفقد المتنزهات والحدائق خلال شم النسيم.. صور

تفقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، عددًا من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي بالمحافظة، للاطمئنان على أحوال المواطنين ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد شم النسيم، وللتأكد من توافر سبل الراحة لهم، ومستوى تجهيزها والنظافة العامة



رافق حبيب، خلال الجولة اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والمحاسب محمود مغربي، رئيس مركز ومدينة بني سويف.



وحرص المحافظ على مشاركة زوار الحدائق احتفالاتهم بحديقة الحيوان وحدائق عابدين والنيل، والتي شهدت إقبالًا من المواطنين الذين توافدوا منذ الصباح الباكر من مختلف مراكز المحافظة، للاحتفال بشم النسيم، حيث قام بتهنئة المواطنين المتواجدين بالحدائق، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في الخدمة المقدمة.



وامتلأت حديقة الحيوان بالزوار الذين كست وجوههم السعادة والفرحة والبهجة، حيث توافد المواطنون عليها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، وتنوعت احتفالاتهم بالعيد بداخلها، الأطفال يلعبون، والأسر ينشغلون بإعداد الأماكن لتناول الأطعمة الشهية المعتادة في هذه المناسبة مثل الرنجة والفسيخ واللأسماك بمختلف أنواعها.



وازدادت فرحة المواطنين بتواجد محافظ الإقليم بينهم يتفقد أحوالهم ويراقب بنفسه مستوى الخدمات المقدمة لهم، ويسألهم عن احتياجاتهم ويهنئهم بأعياد الربيع، ويؤكد لهم أن الجهاز التنفيذي بأكمله يعمل على راحتهم، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم وقالوا إن شم النسيم يعد مناسبة عظيمة في لم شمل الأقارب والجيران والأصدقاء، مؤكدين إعجابهم الكبير بمشاركة المحافظ لهم هذه الفرحة.



وحرص عدد كبير من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ، وسط هتافات "تحيا مصر"، والأغاني الوطنية، والأغاني المعهودة في تلك المناسبات، وتنافس الأطفال في التقاط الصور والسيلفي مع محافظ بني سويف.



ولم يختلف المشهد في جماله وروعته في حديقة عابدين بمدينة بني سويف، حيث امتلأت الحديقة بالمواطنين الذين جلسوا يتناولون الأطعمة ، والأطفال منشغلين بألعاب الملاهي كالمراجيح والتزحلق والعربات وغيرها، حيث تفقد المحافظ مستوى الخدمة والنظافة العامة بالحدائق، ووسائل الأمان المتوافرة حرصا على سلامة الزوار من أهالي المحافظة.



وفي حديقة النيل، تميز مشهد العيد باحتشاد المواطنين في كل مكان بالحديقة حتى افترش المواطنون المساحات بين المقاعد في منظر غير مألوف منذ سنوات، وعند دخول المحافظ الحديقة بادر العديد من المواطنين لالتقاط السيلفي معه وهتافات "مصر بلد الأمان" و"تحيا مصر" والزغاريد المفرحة، موجهين هتافاتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي "معاك يا ريس وتحيا مصر...".



وشدد المحافظ على مديري مشروع النظافة والحدائق بتكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات باستمرار لمنع تراكمها، وتوفير جميع الخدمات للمواطنين خلال احتفالهم بشم النسيم، موجها جميع رؤساء المدن بالمتابعة الميدانية للوقوف على احتياجات المواطنين ومتابعة المخالفات فور صدورها والتعامل معها بالقانون، والتأكد من تنفيذ خطة المحافظة وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين خلال أيام الاحتفال بأعياد الربيع.



وأعدت المحافظة خطة متكاملة لاستقبال أعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، شملت عددا من الإجراءات للخروج بهذه المناسبة بشكل لائق وتحقيق أعلى درجات الراحة للمواطنين، منها تشكيل غرف عمليات فرعية بالمديريات والوحدات المحلية تتصل بشكل دائم بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة أي شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة المديريات والمصالح الحكومية.



وتضمنت الخطة أيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية، خاصة بالمستشفيات، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ، فضلًا عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال هذه المناسبة، وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وتم تكليف رؤساء مجالس المدن والقرى بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدوري لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التي يزداد الطالب عليها في هذه الأيام كالرنجة والفسيخ والأسماك بأنواعها للاطمئنان على صلاحيتها وتوافر جميع الشروط الصحية، وتكليف الشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المقررة لها.