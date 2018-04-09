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رياضة

مدحت طه إسماعيل: تفوقنا على الغيابات أمام الاتحاد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 01:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد مدحت طه إسماعيل، المدير الفني لفريق شباب النادي الأهلي لكرة القدم مواليد 97، أن الفريق تفوق على الغيابات التي ضربت صفوفه في مباراة الاتحاد وتمكن من الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأضاف مدرب 97 أن الفريق كان يعاني من نقص كبير في الصفوف، ولم يتمكن من إكمال قائمة الـ 18 لاعبا إلا بالاستعانة بلاعبين من فريق 99.

وأشار إسماعيل إلى أن الأهلي واجه الاتحاد دون كريم يحيى ومصطفي صبحي وهشام شعبان ورمضان مصطفي، لذلك اضطر إلى الدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزها خلال المباراة.

ووجه إسماعيل إشادة خاصة لحسام عادل الذى شكل خطورة على مرمى الاتحاد بجانب زميله مصطفي عزت.

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