شاهد.. مواطنون يتناولون الفسيخ والرنجة داخل حديقة الحيوان

تناول عدد كبير من المواطنين "الرنجة والفسيخ والبيض الملون والبصل الأخضر" بحديقة الحيوان بالجيزة احتفالا بشم النسيم كعادة من العادات المصرية القديمة، حيث ترتبط أعياد الربيع باللون الأخضر وتناول الرنجة والفسيخ.



وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا كبيرا، صباح اليوم الاثنين، احتفالا بأعياد الربيع وعيد شم النسيم، وتوافد عدد كبير من الزائرين من المحافظات المختلفة وسط تكثيفات أمنية مشددة.



يذكر أن حديقة الحيوان تستعد اليوم لاستقبال 100 ألف زائر مع تأكيد من مدير عام حدائق الحيوان رشاد رحيم بتكامل جميع الخدمات وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان.



