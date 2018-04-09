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إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:02 م
صدى البلد
شيماء مجدى - عدسة : عز حسين
شهدت بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان بالجيزة في احتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ، تزاحما كبيرا من قبل زوار الحديقة، وسط حالة من الفرحة والبهجة.

وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالا كبيرا ، صباح اليوم الاثنين ، احتفالا بأعياد الربيع وعيد شم النسيم ، وتوافد عدد كبير من المحافظات المختلفة وسط تكثيفات أمنية مشددة.

يذكر أن حديقة الحيوان تستعد اليوم لاستقبال 100 ألف زائر مع تأكيد من مدير عام حدائق الحيوان رشاد رحيم بتكامل جميع الخدمات وإلغاء جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان.
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

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