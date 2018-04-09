شاهد.. ازدحام معديات البر الغربي في الأقصر للاستمتاع بشم النسيم

شهدت معديات الأهالي بمدينة الأقصر التي تنقل المواطنين من وإلى غرب النيل، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين عليها، اليوم، الاثنين، بالتزامن مع شم النسيم، الأمر الذي أدى إلى تشغيل 4 معديات بدلًا من 3، لتفادي الحمولة الزائدة.



وحرص المواطنون على استقلالها للذهاب الى المعالم الاثرية بالبر الغربي والاستمتاع بها والتى شهدت إقبالا كبيرًا، بينما حرص مواطني البر الغربي بالانتقال الى البر الشرقي للاستمتاع بالحدائق وزيارة ساحة أبو الحجاج.