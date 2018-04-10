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«الزراعة والتحديات المستقبلية».. مؤتمر اليوم بجامعة الأزهر

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 08:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولى الأول، بعنوان «الزراعة والتحديات المستقبلية»، اليوم الثلاثاء ويستمر حتى 12 أبريل المقبل.

وقال الدكتور محمد عبد المجيد برعي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر الأول لكلية الزراعة يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وأشار إلى أن أمانة المؤتمر تضم كلًا من الدكتور عبد الرفيع الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقررًا للمؤتمر، والدكتور محمد الأسمر الهوارى وكيل الكلية للتعليم والطلاب أمين للمؤتمر، والدكتور خالد الخواص مدير وحدة الجودة بالكلية منسقًا للمؤتمر، الدكتور سمير مسعود أبو شليل نائب مدير وحدة الجودة رئيسا للجنة المنظمة، الدكتور هشام خليفة وكيل الكلية الأسبق رئيسا للجنة العلمية.

وأوضح «برعي»، أن المؤتمر يهدف لعرض ومناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات العلمية التى تساعد على زيادة الإنتاج والرقعة الزراعية ومواجهة التحديات المستقبلية تمشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى من أهم التحديات التي يناقشها المؤتمر ويضع لها حلولا عملية هى مشكلات التغيرات المناخية، والتصحر، وندرة المياه، إضافة إلى الاستفادة العلمية من خلال تبادل الأفكار بين المشاركين من مختلف دول العالم، من أجل الوصول إلى أحدث الطرق العلمية نحو زيادة الإنتاج والرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية حيوانات المزرعة، والإكثار من السلالات الملائمة للتحديات المستقبلية، بجانب تناول أحدث الأبحاث العلمية فى سبيل تحسين كفاءة استخدام مياه الري، إضافة إلى مناقشة وسائل تحسين كفاءة استخدام الكيماويات الزراعية، وعلاقة التغيرات المناخية بالأمن الغذائى.

وأضاف أن محاور المؤتمر الأول تتناول الاتجاهات الحديثة فى الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، والجديد والحديث فى مجال مكافحة الآفات والأمراض، بجانب تنمية الموارد المائية والأرضية، منوهًا بأن المحاور تشمل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية فى الزراعة، وتطبيق المعلومات الجغرافية فى الزراعة، والزراعة العضوي، كما تتناول المحاور المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على الزراعة فى مصر، والأساليب الحديثة فى تكنولوجيا الأغذية والألبان، وأخيرًا تتناول المحاور التقنيات الحديثة فى الهندسة الزراعية.

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