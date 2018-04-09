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فن

صناع «الشارع اللي ورانا» عن عدم فهم البعض لأحداث المسلسل: الحيرة هي مصدر المتعة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 07:24 م
صناع الشارع اللي
صناع الشارع اللي وران
شروق ابراهيم
قرر صناع مسلسل "الشارع اللي ورانا" الرد على حملة الهجوم التي شنت على العمل ووصف البعض بأن أحداثه غير مفهومة في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، موضحين أن تلك الآراء لا تمثل شيئا أمام النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ عرض الحلقة الأولى.

وقال حاتم حافظ، مؤلف المسلسل: "نتابع - كصناع للعمل - كافة التعليقات التي تكتب على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعة بعض تلك التعليقات كنا نتوقعها، ومنها يعبر عن صدمة الشكل الجديد للدراما التي نقدمها".

وأضاف: "بعض تلك التعليقات عبرت عن عدم فهم الجمهور للعمل أحيانا بتعبيرات جادة وأحيانا بصورة تهكمية، والحقيقة أن عدم فهم العمل لا يعبر بدقة عما يشعر به بعض الناس، المسألة أن هؤلاء لديهم تفسيرات بالفعل لكنهم غير متأكدين منها لأن الأحداث لا تقوم بترجيح تفسير على حساب تفسير لأننا نثق في أن العمل الدرامي يمكن أن يتشارك جمهوره مع صناعه في إنتاجه".

وتابع: "لكن بعض الناس الذين اعتادوا على تلقي العمل سابق التجهيز لا يرغبون في المشاركة وهذا حقهم بالطبع".

وقال المخرج مجدي: "الحمد لله أن المسلسل استطاع جذب جمهور كبير يعلق طوال الوقت عن أن الحيرة هي مصدر المتعة في العمل، هؤلاء يحبون الألعاب الذهنية ويرغبون في خوض تجربة جديدة ويتجاهلون بطء الأحداث في بعض الأحيان لأنهم يعرفون أن إيقاع العمل مصمم لكي يمنح الجمهور فرصة التفكير في كل الأسئلة التي يطرحها أبطال العمل عن الحياة والموت وألاعيب الذاكرة والأحلام وغيرها من الأسئلة".

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