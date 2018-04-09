«الصادرات والواردات» تدرس توقيع بروتوكول تعاون مع طب بيطري جامعة بنها

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اللواء إسماعيل جابر إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة توقيع بروتوكول تعاون مع كلية طب بيطرى جامعة بنها، في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى تشجيع البحث العلمي وتنمية المجتمع.



وأضاف جابر، في بيان اليوم، الاثنين: "إننا نسعى لتفعيل العلاقة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من خلال الاستفادة من إمكانيات الهيئة في مجال اختبارات الجودة للسلع الغذائية والصناعية بما تملكه من منظومة متكاملة من معامل غذائية وصناعية معتمدة على مستوى الجمهورية".



وأشار إلى أن البرتوكول يتيح للهيئة الاستفادة من الدراسات ورسائل الدكتوراه والماجستير التي تخص عمل الهيئة لتطوير أدائها.



وأوضح أن الهيئة تقوم حاليا بتدريب 40 طالبا بالسنة النهائية بكلية الطب البيطري جامعة بنها على برنامج تدريبي متخصص لطلبة الكلية بعنوان "جودة ومراقبة الأغذية" والذي يهدف إلى تقديم خريجين متميزين وكوادر بشرية في مجال صحة وسلامة الغذاء.

