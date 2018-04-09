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رجائي: تطوير كبير فى خدمات حديقة حيوان الجيزة خلال شم النسيم..فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:54 م
صدى البلد
فاطمة رضا

قال اللواء محمد رجائي، مدير الإدارة المركزية لحديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت أعدادا كبيرة من الزوار، منذ فتح أبوابها، في الساعة السابعة والنصف صباحًا، لافتًا إلى أن الحديقة استعدت بشكل كامل لاستقبال الزوار، خلال الاحتفالات بأعياد الربيع.

وأضاف "رجائي"، في لقاء لبرنامج "صباح أون"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، صباح اليوم الاثنين،أن النظافة أصبحت من سمات الحديقة و تغيير المقاعد الخشبية ودورات المياه و تزيين الحديقة، مؤكدًا على وجود تواجد شرطي كبير ومميز في الحديقة.

وأشار "رجائي" إلى أنه مر على منافذ بيع التذاكر، التي يبلغ عددها 18 منفذًا، مشيرًا إلى أنه تم تصليح 8 آبار للمياه الجوفية التي تغذي بحيرات الحديقة، مناشدًا الزائرين بمعاملة الحيوانات برفق، ومن خلال الحراس القائمين عليه، لتجنب تعرضهم لأي أذى أو ضرر.


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