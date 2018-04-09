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محافظات

ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء خلال شم النسيم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:52 م
الاشغالات السياحية
الاشغالات السياحية بـ"شرم الشيخ ودهب وطابا"
نضال المصرى
ارتفعت الإشغالات السياحية بشكل كبير فى المدن السياحية بجنوب سيناء وخاصة "شرم الشيخ الشيخ ودهب وطابا".

حيث تدفق السياح العرب من اللبنانيين والأردنيين في المقدمة لقضاء إجازة شم النسيم وأعياد الربيع وتجاوزت نسبة الإشغال الفندقي فى بعض الفنادق نسبة 85%، وقامت معظم فنادق شرم الشيخ بتنظيم حفلات متنوعة و استقطبت مشاهير الفنانين و أبرزهم المطرب عاصى الحلانى فى شرم الشيخ ونظمت الشركات السياحية برامج ترفيهية، واحتفالات متنوعة لجذب السياح.

وشارك السياح المصريون فرحة الاحتفال بحمل أعلام مصر واللافتات التي تعبر عن حبهم لمصر، واحتفلوا باستماع موسيقى الأغاني الوطنية.

كما استقبلت مدينة دهب أفواجا كثيرة من السياحة الداخلية وازدحمت بعض شواطئها خاصة منطقتي البلوهول وابو جالوم.

وفى طابا ارتفعت الاشغالات السياحية بسبب تدفق السياح اللبنانيين والاردنيين وعرب 48 لقضاء شم النسيم بمنتجعات طابا.

وقال مصادر بغرفة المنشأت الفندقية ان الاشغالات بشرم الشيخ تعدت الـ 70% ودهب 60% وطابا 37%.

علاوة على تدفق مئات الاتوبيسات السياحية على مدينة راس سدر منذ فجر امس من محافظات القاهرة الكبرى والدلتا.

وقال محمد أشرف مدير تسويق منتجع سياحى براس سدر ان راس سدر شهدت اقبالا كبيرا من المصريين لقضاء اجازة شم النسيم بها مما سبب رواج كبير بالمدينة.
ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء خلال شم النسيم
ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء خلال شم النسيم
ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء خلال شم النسيم
ارتفاع الإشغالات السياحية بمدن جنوب سيناء خلال شم النسيم

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