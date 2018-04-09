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حوادث

حبس 3 أمناء شرطة ومبيض محارة بتهمة النصب على مواطنين بأسيوط

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:47 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
إيهاب عمر
أمر المستشار علاء طلعت، رئيس نيابة القوصية، اليوم الاثنين، بحبس 3 أمناء شرطة ومبيض محارة بالمعاش بشركة المقاولون العرب 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الموعد المحدد وإخلاء سبيل سائق السيارة بضمان محل إقامته بعد قيامهم بالنصب على بعض المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم بإحدى شركات البترول بعد انتحالهم صفة ضباط.

وباشر محمد مسامح وهشام حسن وكيلا النائب العام التحقيقات مع المتهمين لعدة ساعات متواصلة كما تم الاستماع لأقوال سائق السيارة المستخدمة في الواقعة والتي تبين أنها ملك مكتب تأجير سيارات بمحافظة المنيا وأن السائق يتبع المكتب ولا يعرف أي شيء عن نية المتهمين فقامت النيابة العامة بإخلاء سبيله بمحل إقامته.

كما وجهت النيابة العامة لاثنين من أمناء الشرطة تهمة النصب والتحصل على مبلغ مالي باختصاص مزعوم وانتحال صفة ضباط.

كذلك وجهت النيابة العامة لأمين الشرطة الثالث بقوة مركز شرطة القوصية تهمة الإضرار العمدى بالمال العام والإخلال بواجبات وظيفته وتسهيل مهمة النصب بمساعدة المتهمين حيث أمر بخروج سيارة تأمين لهم.

كذلك وجهت النيابة العامة للمتهم الرابع مبيض محارة بالمعاش بشركة المقاولون العرب تهمة النصب والتحصل على مبلغ مالي باختصاص مزعوم وانتحال صفة.

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