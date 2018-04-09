مصادرة 198 عبوة مبيدات زراعية ومواد غازية في الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم، الاثنين، من مصادرة 198 عبوة مبيدات زراعية ومواد غازية فى حملة تموينية بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة وقطور.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "محمد. ا"، 38 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بقرية حوين مركز قطور، مقيم بعمارة بنك الإسكان – الغردقة – البحر الأحمر، وبحوزته 62 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها فى المحضر 238 جنح أ د ط مركز قطور 2018 م.



كما ضبط "محمد. ع"، 34 سنة، صاحب محل لبيع المبيدات الزراعية بمنطقة العجيزى أول طنطا، مقيم بقرية كفر الشيخ سليم بمركز طنطا، وبحوزته 134 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها، فى المحضر رقم 11625 جنح قسم أول طنطا 2018 م.



كما تم ضبط "حسنى. ف"، 37 سنة، صاحب كشك بقالة بميدان الزراعة ثالث المحلة، مقيم بذات الناحية عزبة خضر – دائرة القسم، وبحوزته 18 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 260 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثالث المحلة 2018 م، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.