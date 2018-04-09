ورشة فنية وحفل أطفال في «أهلي مدينة نصر» بمناسبة أعياد الربيع

وضع فرع النادي الأهلي بمدينة نصر برنامجا ترفيهيا للأطفال اليوم الاثنين، ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، والذي شهد إقبالا كبيرا من الأعضاء وسط جو من المرح والبهجة.



وبدأ البرنامج الترفيهي بورشة فنية للأطفال في امتداد الحديقة الرئيسية بالفرع، والتي أشرفت عليها الفنانة سها كحيل.



كما أقيم حفل للأطفال أحياه الفنان طلعت عطية وشهد العديد من الفقرات كان أبرزها «شو» للعرائس وفقرة الساحر والأراجوز وعرائس الماريونت والتنورة ومسابقات «تلي ماتش» وفقرة أكروبات من السيرك.