مصر تحصد 5 ميداليات في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه بالرباط

اختتمت منافسات جولة الرباط من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه لعام 2018 والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام واستطاع خلالها أبطال وبطلات منتخب مصر للكوميتيه رجال وسيدات تحقيق 5 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة.



وتوج أحمد المصري بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن (-84 كجم) بعد تغلبه في قمة مصرية خالصة بالترجيح على زميله محمد الكتبي الذي حصل على الفضية، كما توج علي الصاوي بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية لمنافسات وزن (-67 كجم) بنتيجة (3-1) على زميله مجدي ممدوح الذي حصل على الفضية أيضا في نهائي مصري خالص.



وأخيرا حصدت سهيلة أبو إسماعيل الميدالية البرونزية لمنافسات وزن (+68 كجم) بعد فوزها في الدور النهائي لمنافسات الترضية على بطلة السويد بنتيجة (2-0)، بينما اكتفت ندى محمد بالمركز الخامس لمنافسات وزن (-68 كجم) بعدما خسرت في الدور النهائي لمنافسات الترضية من بطلة سلوفينيا.

