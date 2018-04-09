روائع "أم كلثوم" بصوت 3 نجمات بالأوبرا.. الخميس

تتواصل سلسلة احتفاليات "كوكب الشرق" التى تنظمها دار الأوبرا المصرية، ويقام في الثامنة مساء الخميس 12 أبريل، على المسرح الكبير، أمسية تعيد للأذهان ذكريات زمن الفن الجميل يحييها ثلاث من نجمات فرق الأوبرا للموسيقى العربية هن مي فاروق، غادة آدم، وصابرين النجيلي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.



وتتضمن الأمسية، نخبة من أجمل أغاني أم كلثوم التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء منها أفرح يا قلبي، مادام تحب، نصرة قوية، يا حبنا الكبير، أنت الحب، فات الميعاد، حلم وموسيقى لحن حانت الأقدار أداء سوليست الأكورديون فاروق محمد حسن.



يذكر أن احتفاليات كوكب الشرق تأتي بهدف نشر وتقديم التراث الغنائي الضخم لسيدة الغناء العربى "أم كلثوم" ولتعريف الأجيال الجديدة بالتاريخ الفني لعظماء الموسيقى العربية في إطار جهود دار الأوبرا المصرية لمد جسور التواصل بين الماضي العريق والحاضر الواعد والمستقبل المشرق.