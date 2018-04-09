«ريفولتا»: الصيانة الدورية للسيارات الكهربية كل 90 ألف كيلو متر

قال محمد مصطفى بدوى، الرئيس التنفيذي لشركة "ريفولتا" لتسويق السيارات الكهربائية بمصر، إن السيارات الكهربية تعد أرخص فى مصاريف تشغيلها وصيانتها حال مقارنتها بميزانية ومصاريف السيارات، التى تعمل بالبنزين.



وأكد بدوي أن الصيانة الدورية التى تتم على السيارات التى تعمل بالبنزين والتى تتم كل 10 آلاف كيلو متر، تتم فى السيارات الكهربية كل 90 ألف كيلو متر، وتشمل تغيير تيل الفرامل، وفلتر الهواء، وبالتالى لا توجد مصاريف لصيانتها.



وأضاف أن السيارات الكهربية على الرغم من ارتفاع أسعارها إلا أن مصاريف شحنها بالكهرباء أو صيانتها تعد منخفضة للغاية مقارنة بالأنواع المنافسة لها.



وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على استيراد ما بين 20 و50 سيارة كهربائية مستعملة، بهدف بيعها فى السوق المصرية بأسعار منخفضة نسبيًا عن السيارات التى تعمل بالبنزين.



وأشار إلى أن ريفولتا تستهدف بيع 1000 سيارة ما بين سيارات كهربية جديدة ومستعملة.