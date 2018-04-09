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منوعات

عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:47 م
صدى البلد
أحمد شريف
تمضي مصممة أزياء تعيش كـ"الدمية الحية"، ساعة يوميًا لتحويل نفسها، إلى شخصيات كرتونية مفضلة إليها.

وتمتلك "سرّيتيتي ايرلا" من مدينة كييف، بأوكرانيا، عددا هائلا من المعجبين بموقع الصور الشهير  انستجرام"، الذين يعلقون على أزيائها الغريبة التي تشبه الدمى وعلى تفاصيل تسريحات شعرها الملونة والزاهية.

توضع نجمة الإنستجرام عدسات لاصقة كل يوم، وتلصقهم في أقرب وقت تستيقظ فيه، وتقضي ساعات طويلة في وضع مكياجها بشكل دؤوب.

ومن الشخصيات الكرتونية المفضلة لديها لتقليدها، هي "أوساجى تسوكينو" وهي شخصية مأخوذة من كارتون ياباني شهير يدعى " بحار القمر"، والتي تتميز بالعيون الزرقاء وبشعر اشقر طويل.

وتظهر "سرّيتيتي" في صور وهي مرتديه زي دمية مصاصة الدماء، والتي استوحتها من مجموعتها من دمى "مونستر هاي" و"باربي".

قالت سرّيتيتي: "منذ طفولتي كنت دائما أحبّ شخصيات كارتون بحار القمر، وكان أول زي كرتوني صنعته والدتي لي عندما كان عمري 15 سنة.

وتوضح عندما تخرج إلى العلن، إنها تتلقى ردود فعل متباينة خاصة عندما ترتدي زيها المميز لمصاصي الدماء.

بالرغم من أي شيء فهي سعيدة بما تفعله بمظهرها الذي يشبه الدمية الحية، حيث لا تنوي إجراء أي عملية جراحية حتى لا تبدو كقطعة من البلاستيك.
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور
عارضة أزياء تحول نفسها إلى "دمية حية".. صور

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