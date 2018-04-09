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حوادث

مصرع طفل غرقا فى نهر النيل بمنطقة الفلل بـ"بنها"

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:49 م
غرق
غرق
إبراهيم الهوارى
لقى طفل مصرعه غرقا فى نهر النيل بمنطقة الفلل ببنها تم انتشال الجثة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا بغرق طفل بنهر النيل أمام حديقة الطفل ببنها ويدعى فهد م ١٢ عاما وتم إخطار شرطة المسطحات المائية وانتشال جثة الطفل وتبين أنه من قرية مشتهر مركز طوخ وتم تحويل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي تحرر محضر بالواقعة

من ناحية اخرى دفعت هيئة الإسعاف بلنش طبي بالقناطر الخيرية مجهز للتعامل مع الحالات المرضية والإصابات أثناء الرحلات النيلية والتعامل مع أي حادث داخل مجرى النيل

فيما أعلنت هيئة الإسعاف بالقليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى وإنشاء تمركزات قريبة من الحدائق العامة وأماكن التجمعات لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بشم النسيم

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