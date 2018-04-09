بعيدا عن الأسماك المملحة..أطعمة قدميها لطفلك بأمان

هل أنت ممن لا يحبون الأسماك المملحة.. إليك مجموعة أطعمة أخرى تناولها بأمان فى شم النسيم خاصة للأطفال ومن لا يحبون الفسيخ تحديدًا إليك 4 أطعمه يمكن تقديمها بأمان لطفلك تقدمها خبيرة التغذية دعاء عاشور.



1- أسماك الماكريل .. من الأسماك الزيتية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ويحتوى على البروتين والدهون المشبعة لبناء الجسم.



2- الأنشوجة ..تمتاز بنسبة ملوحة أقل بكثير من الفسيخ والرنجة من الممكن أن تقدميها للأطفال.



3- التونة .. من الأسماك التي يمكنك إعدادها لأطفالك مع الطماطم والبصل والفلفل الأخصر لوجبة صحية.



4- البيض .. يمكنك الاكتفاء بتحضير البيض الملون لأطفالك وتناوله في شم النسيم.

