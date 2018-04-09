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بعيدا عن الأسماك المملحة..أطعمة قدميها لطفلك بأمان

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:00 م
صدى البلد
لمياء الياسين
هل أنت ممن لا يحبون الأسماك المملحة.. إليك مجموعة أطعمة أخرى تناولها بأمان فى شم النسيم خاصة للأطفال ومن لا يحبون الفسيخ تحديدًا إليك 4 أطعمه يمكن تقديمها بأمان لطفلك تقدمها خبيرة التغذية دعاء عاشور.

1- أسماك الماكريل .. من الأسماك الزيتية التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ويحتوى على البروتين والدهون المشبعة لبناء الجسم.

2- الأنشوجة ..تمتاز بنسبة ملوحة أقل بكثير من الفسيخ والرنجة من الممكن أن تقدميها للأطفال.

3- التونة .. من الأسماك التي يمكنك إعدادها لأطفالك مع الطماطم والبصل والفلفل الأخصر لوجبة صحية.

4- البيض .. يمكنك الاكتفاء بتحضير البيض الملون لأطفالك وتناوله في شم النسيم.

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