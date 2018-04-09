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حوادث

المؤبد لـ"خيال" قتل طفلة انتقاما من أخيها فى الهرم

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:58 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة، بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد نصر، وعضوية المستشارين وائل أبو ضيف، وعلاء مرعى، بمعاقبة "خيال" بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل طفلة، ثأرا من شقيقها بسبب خلافات بينهما بمنطقة الهرم.

وكان قد أحال المستشار حاتم فاضل المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، المتهم "محمد ف ع ع أ"، "خيال" 22 سنة، لحكمة الجنايات، فى القضية رقم 29849 لسنة 2017 جنايات الهرم، لاتهامه بقتل المجنى عليها "سامية ع ع"، 16 سنة، عمدا مع سبق الإصرار ثأرا منها لمشاجرة نشبت فيما بينه وشقيقها ولاستشعاره المهانة مولدا لديه باعث الانتقام منه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روح الاخير محضرا سلاحا ناريا، وقصد منزل المجنى عليها، وعندما لاحت له المجنى عليها فبغدر الذئاب وجه سلاحه صوبها ممطرا اياها بوابل من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتلها فأدى بها الاصابات التى انهت حياتها.

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