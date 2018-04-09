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أخبار العالم

اليمن..مقتل 14 حوثيا شرقي صنعاء والقوات الشرعية تتقدم شمالي صعدة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
لقي 14 حوثيا مصرعهم اليوم /الاثنين/ خلال مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، إن 14 من الميليشيات الحوثية لقوا مصرعهم خلال مواجهات مع القوات الحكومية في مديرية نهم ، وتمكنت القوات الشرعية من تحرير سلسلة جبال الزلزال، أقصى شمال المديرية.

وفي سياق آخر.. حققت قوات الشرعية اليمنية تقدما جديدا في مديرية /باقم/ شمالي صعدة، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأشارت القناة إلى أن تقدم القوات الشرعية دفع ميلشيات الحوثي للتقهقر، وسحب مسلحيها من بعض الجبهات للدفاع عن معقلهم
الرئيسي في صعدة.

وأوضحت القناة أن المعركة مع الميليشيات الحوثية في المحافظة تحتل أهمية قصوى في الحسابات العسكرية والسياسية، فهي تضم مركز القيادة والتحكم ومخازن السلاح ، كما أنها تمثل العمق الجغرافي للحوثيين الذين يحملون المشروع الإيراني الطائفي ضد اليمنيين.
وتعد جبال الزلزال مهمة لأنها تسيطر ناريا على الخط القادم من محافظة الجوف، الشريان الأهم لإمداد الميليشيات الموجودة غربي منطقة ضبوعة في نهم.

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