عمر السومة يكشف حقيقة انضمامه للوحدة الإماراتي

كشف عمرو السومة نجم فريق أهلي جدة السعودي والمنتخب السوري، عن حقيقة انتقاله إلى نادي الوحدة الإماراتي، وفسخ تعاقده مع النادي الأهلي.



ونشر "السومة" عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة تجمعه برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ وعلق قائلا: "تشرفت بمقابلة الرجل الأول للرياضة السعودية معالي تركي آل الشيخ. أسعدتني المقابلة كثيرًا لاهتمامه بالرياضين جميعًا ودعمهم.. وشخصيا شاكر لدعمه لي".



وأضاف: "أنا باق بالأهلي، والدوري السعودي، ولن أرحل".

