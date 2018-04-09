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محافظات

إقبال كبير على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم..صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:03 م
شواطئ وحدائق ومتنزهات
شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم
أحمد عبد العزيز
شهدت شواطىء الإسكندرية، توافدا كبيرا من المواطنين، اليها للإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، بصحبة أسرهم وأصدقائهم.

وازدحمت شواطىء المديهة والبالغ عددها 40 شاطئا" سياحى – مميز – مجانى"، فيما ساهمت رحلات اليوم الواحد والتي تنظمها عدد من المحافظات إلى الإسكندرية في زيادة الإقبال.

وقال اللواء أحمد حجازى، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية إن المحافظة استعدت للمناسبة بنحو 40 شاطئا ما بين الشواطئ المجانية التى زاد عددها الى 6 شواطئ، الشواطئ المميزة و 3 شواطئ سياحية.
إقبال كبير على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم..صور
إقبال كبير على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم..صور
إقبال كبير على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم..صور
إقبال كبير على شواطئ وحدائق ومتنزهات الإسكندرية في شم النسيم..صور

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