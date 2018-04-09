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أخبار العالم

إسرائيل تبلغ الإدارة الأمريكية بقصف مطار التيفور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 02:54 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت مصادر في الإدارة الأمريكية لقناة NBC، إن إسرائيل هي التي نفذت الهجوم على مطار التيفور العسكري بحمص.

وأضافت المصادر، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" التي نقلت عن القناة الأمريكية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنيتها قصف المطار العسكري السوري.

وكانت سوريا أعلنت أن طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 قصفت مطار التيفور العسكري ما أسفر عن قتلى وجرحى، وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القصف نفذ من الأجواء اللبنانية.

وأوضحت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت 5 صواريخ من إجمالي 8 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.

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