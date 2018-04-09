زوار الحدائق يلتقطون «سيلفي» مع محافظ بني سويف في عيد الربيع.. صور

حرص المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، على تلبية رغبة عدد من المواطنين زوار الحدائق والمتنزهات العامة، لالتقاط صور تذكارية «سيلفي» معه، في الحدائق العامة والمتنزهات اليوم، الاثنين، حيث تنافس الشباب والأطفال على التقاط الصور مع المحافظ، خلال تفقده الحدائق لمشاركتهم الاحتفال بعيد الربيع «شم النسيم».



كان المحافظ قام بجولة تفقدية رافقه خلالها اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، والمحاسب محمود المغربي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، لعدد من الحدائق العامة والمتنزهات والنوادي، للتأكد من توافر سبل الراحة للمواطنين المترددين عليها.