الإفتاء تجيب: «هل يجوز صيام يوم شم النسيم؟».. فيديو

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا حول مشروعية صيام يوم شم النسيم، ففقهاء الحنفية أفتوا بكراهة صيام هذا اليوم، أما فقهاء الشافعية أفتوا بعدم كراهة صيام يوم شم النسيم.



وأضاف أمين الفتوى، في رده على أسئلة الجمهور عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "إذا كان عليكِ قضاء من رمضان الماضي وضاق بك الحال ولا تستطيعين الصيام إلا في ايام العطلات فلا بأس لتقضي ما عليكِ أخذا برأي الشافعية، وإذا كان الصيام تطوعا فحاولي الصيام في يوم آخر خروجا من الخلاف".