في ميلاده الـ72 .. مانويل جوزيه "تميمة بطولات الاهلي" .. ومعشوق الجماهير

9 ابريل يوم ميلاد الاسطورة في عالم كرة القدم ، البرتغالي مانويل جوزيه دي سيلفا المدير الفني السابق ، والتاريخي للنادي الاهلي ، وبينه وبين الجماهير الأهلاوية حالة عشق غير مسبوقة.



ولد مانويل جوزيه عام 1946 في مدينة سانت أنطونيو ، بدأ مشواره كلاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالاندية البرتغالية اولا بنادي بنفيكا وعمره 16 عاما عام 1962، ثم نادي بلينسبس ثم فارنزى



شارك جوزيه أثناء تواجده مع بنفيكا في إحراز لقب الدوري البرتغالي مع الأسطورة إيزيبيو، كما شارك مع منتخب الشباب البرتغالي في بطولة أوروبا للناشئين 1963 بعد عام واحد من تصعيده للفريق الأول بالنادي البرتغالي، وحصد مع المنتخب الميدالية البرونزية والمركز الثالث.



بدأ المشوار التدريبي لجوزيه عام 1987 مع اسبينهو البرتغالي حيث صعد به من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى ثم قاد الفريق في أول مواسمه بالدوري الممتاز البرتغالي للمركز السابع كأفضل إنجاز في تاريخ النادي على الإطلاق ، ثم تولى جوزيه تدريب نادي جيومارش وقاد الفريق للمركز الرابع والتأهل لبطولة كأس الأتحاد الأوروبي.



ثم تولى تدريب نادى بوتومنيترى وقاده للمركز الخامس وتأهل معه أيضا لبطولة كأس الأتحاد الأوروبي موسم 1984/1985.



في عام 1987 تولى جوزيه تدريب واحد من أعرق أندية البرتغال وهو فريق سبورتنج لشبونه حيث قاده للمركز الثالث في الدوري البرتغالي وصعد معه إلى ربع نهائى كأس الأتحاد الأوروبي.



ثم تولى المهمة الفنية لفريق براجا عام 1988 ليقوده من مؤخرة الدوري البرتغالي إلى المركز التاسع ، ومن أبرز إنجازات في وطنه الفوز بكأس البرتغال عام 1992 مع بوافيستا



كان انطلاق مسيرة جوزيه التدريبية مع النادي الأهلي ، هو كتابة تاريخ من البطولات له كمدرب ، وللنادي حيث حصد مع البرتغالي اكبر عدد من البطولات ، وهم 21 بطولة ، و تولي المهمة في القلعة الحمراء عام 2001 حتى 2012 على ثلاث ولايات ، تاركا الأهلي لمدة قصيرة خلال تجارب تدريبية أخرى.



جوزيه.. تميمة بطولات الأهلى تولى جوزيه تدريب الأهلي للمرة الأولى عام 2001 حيث أهدى جماهير الأهلي الفوز في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق على ملعبه باستاد القاهرة الدولي وتغلب على الخصم الأوروبي ريال مدريد الذي كان يضم أسماء لامعة في عالم كرة القدم آنذاك من بينها (الفرنسي زيدان، والبرتغالي فيجو، والأسباني راؤول، و الانجليزي بيكهام) في إطار احتفالات الناديين بتتويجها كناديين للقرن في أفريقيا وأوروبا.



و لكن البرتغالى استطاع تحقيق الفوز بصعوبة شديدة رغم حالة الضعف والارهاق التي بدت على لاعبى الملكى



رحل جوزيه عن الأهلي 2002، ثم عاد عام 2004 لينتشل الفريق من دوامة الهزائم المتوالية والنتائج المخيبة للآمال، ليحصد أربعة ألقاب دوري متوالية ومثلها لكأس السوبر المصري وثلاثة للسوبر الأفريقي، وبطولتي كأس مصر وثلاثة دوري أبطال أفريقيا.



نجح جوزيه مع الأهلى في التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية ثلاث مرات كأفضل انجاز يحققه نادى مصري، وحصل مع الفريق في المشاركة الثانية عام 2006 على برونزية العالم بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي 2/ 1 بهدفي محمد أبو تريكة.



كتب جوزيه اسمه بأحرف من ذهب في سجل مدربي القارة الأفريقية العظام بعد أن نجح في قيادة الأهلى نحو المباراة النهائية لدوري ابطال أفريقيا أربعة أعوام متتالية بدا من 2005 وحتى 2008، توج باللقب فيها في ثلاث مناسبات، وخسر الرابعة في لقاء دراماتيكي على استاد القاهرة مع النجم الساحلي بقيادة تحكيمية اثارت جدل من مشجعى الاهلى وكان حكم المباراة هو التونسي عبد الرحيم العرجون.



حصل جوزيه على أعلى تكريم لمواطن برتغالي في مصر حين منحه الرئيس محمد حسني مبارك وسام الرياضة المصرية من الدرجة الأولى عام 2006 عقب عودة الأهلي متوجا ببرونزية أندية العالم تقديرا لمجهوداته مع النادي الأهلي وفوزه بـ 21 لقب متتالي أفريقيا ومحليا.



وشارك جوزيه مع الأهلي في 7 بطولات مختلفة، حصل فيها مع الفريق على 21 لقب:



1- بطولة الدورى العام وفاز بها ست مرات أعوام: 2004/ 2005، 2005/ 2006، 2006/ 2007، 2007/ 2008, 2010//2011 .



2- بطولة كأس مصر وفاز بها مرتين عامي: 2005/ 2006، 2006/ 2007 .



3- بطولة كأس السوبر المصري وفاز بها اربعة مرات أعوام: 2005، 2006، 2007، 2008 .



4- بطولة دورى أبطال أفريقيا وفاز بها أربع مرات أعوام: 2001، 2005، 2006، 2008 .



5- بطولة السوبر الأفريقى وفاز بها أربع مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2008 .



6- بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل في المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفي الثانية على الميدالية البرونزية أعوام: 2005، 2006، 2008 .



7- بطولة دورى أبطال العرب وخرج الأهلى منها في دور الثمانية عام 2004.



في صيف 2009 تولى مانويل جوزيه مسئولية تدريب منتخب أنجولا الأول لكرة القدم وفي أول مسابقة رسمية له مع المنتخب (كاس الأمم الأفريقية 2010 بأنجولا) خرج من دور الثمانية على يد منتخب غانا بنتيجة(0-1)ثم تعاقد نادي الاتحاد السعودي جدة)معه لموسم على ان يتم بدء العمل مع بداية موسم 2010-2011. وقد حصل مانويل جوزيه على المركز الربع والعشرين بين مدربين العالم متفوقا على البلجيكي إيريك جيريتس مدرب الهلال السعودي وعلى فيلبي سكولاري



اقيل من نادي الاتحاد السعودي بعد أن اردي الفريق في سلسله تعادلات شنيعه كلفته الموسم الرياضي وبعدها قام بالعودة مرة أخرى إلى النادى الأهلى المصري بعقد جديد لمدة عام ونصف العام يبدأ من يناير 2011.



وقد بدأ مستهل عودته للنادي الأهلي بالفوز بالدوري المصري موسم 2010\2011 عندما استغل تعثر نادى الزمالك المصري في اخر مبارياته ليحصد اللقب المفضل للقلعة الحمراء.



و ذكر في مستهل عودته لمصر أن ما جعله يعود هو حبه للنادى الأهلى ومصر بدليل أنه تعاقد بمرتب أقل مما كان يأخذه في السعودية، وقرر أن ينهى حياته العملية في مصر والنادى الأهلى قائلًا أنه عاش أفضل أيام حياته وإنجازاته التي لا يستطيع أن ينساها مع اللاعبين والمساعدين والجماهير التي يريد أن يزيد علاقته بهم ويوطدها.



وأنهى جوزيه علاقته بالأهلي بعد فترة عصيبة قضاها تخللها أضراب البلد وأحداث بورسعيد والشغب وشهداء الألتراس الخ...



المدرب البرتغالي صاحب الكثير من البطولات مع الأهلي المصري قرر إنهاء مسيرته كمدرب عام 2017 ، ويتولى حاليا اكاديميات وادي دجلة لكرة القدم.