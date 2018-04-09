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رياضة

الأهلي يطرح غدا بطاقات حضور مباريات بطولتي إفريقيا لليد

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
طرحت اللجنة العليا المنظمة لبطولتي إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» برئاسة محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة أعلنت 950 بطاقة موحدة لحضور مباريات بطولتي إفريقيا لكرة اليد «رجال وسيدات» التي ينظمها النادي الأهلي خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 25 من الشهر ذاته.

وحدد اللجنة العليا المنظمة مبلغ 25 جنيهًا قيمة البطاقة الموحدة التي تمنح حاملها أحقية حضور جميع مباريات البطولتين على أن يتم طرحها في الثانية عشرة ظهر غد الثلاثاء بمنافذ البيع بمقر النادي بالجزيرة.

وتحرص اللجنة العليا المنظمة في الوقت الحالي على وضع اللمسات الأخيرة على كافة التفاصيل الخاصة بحفل الافتتاح واستقبال الفرق المشاركة بالبطولتين وتسهيل مهمة الجميع لضمان نجاح البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة وقيمة النادي الأهلي.

وأوقعت قرعة البطولة الإفريقية للأندية لليد «رجال» فريق النادي الأهلي في المجموعة الرابعة برفقة كل من ساليناز الجابوني ومينواه الكاميروني والاتحاد الليبي.

يواجه الأهلي فريق مينواه الكاميروني في مباراة الافتتاح في البطولة، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من: فينيكس الجابوني وكيرنباتا دورام إثيوبيا ودي إس كي الكونغولي ووداد سمارة المغربي.

وضمت المجموعة الثانية ضمت: انتر كلوب الأنجولي والنصر الليبي وفاب الكاميروني والنجم الساحلي، والمجموعة الثالثة، ضمت كلا من جي إس إل الكونغو الديمقراطية وكيركوس الإثيوبي وريد ستار الإيفواري وهليوبوليس.

وعلى صعيد بطولة افريقيا لليد سيدات أوقعت قرعة البطولة فريق الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية بريميرو الأنجولي وكارا الكونغولي وهيرتاج الكونغو الديمقراطية وديناميك الكاميروني.

في حين ضمت المجموعة الثانية اندية فاب الكاميروني وبيترو أتليتكو الأنجولي وهابيتات من كوت ديفوار واستاد مانجي من الجابون وابوسبورت الكونغولي.

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