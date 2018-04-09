إلغاء أكثر من 800 رحلة طيران بألمانيا.. لهذا السبب

أعلنت شركة لوفتهانزا ــــــ أكبر شركة للطيران في ألمانيا ــــــ إلغاء أكثر من 800 رحلة غدا، الثلاثاء، وذلك بسبب إضراب الموظفين عن العمل.



وبحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن اتحاد النقابات العمالية والموظفين بالمطار أعلنوا إضرابهم عن العمل بمعظم المطارات، مطالبين بزيادة الأجور بنسبة 6%، وهو ما تسبب في إلغاء أكثر من نصف رحلات الشركة.



وتم إلغاء هذا العدد الضخم من الرحلات القصيرة والطويلة بسبب قلة عدد الموظفين في المطارات، ومن المتوقع انضمام عدد كبير من الموظفين الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون شخص في مختلف القطاعات بالمطارات، إلى الإضراب.

