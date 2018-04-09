"المراكب النيلية" تجذب صغار وكبار المحتفلين بشم النسيم فى قنا.. فيديو

شهدت المراكب النيلية على كورنيش النيل بقنا، توافد مئات المحتفلين "صغارًا وكبارًا" بأعياد شم النسيم، للاستمتاع بالجولات النيلية على أنغام الموسيقى والأغاني، وسط عروض تنافسية من أصحاب المراكب لجذب المواطنين.



ومن جانبها كثفت قوات الإنقاذ النهرى من تواجدها أمام مناطق كورنيش النيل بمختلف مراكز المحافظة، تحسبًا لأي تطورات قد تحدث خلال الاحتفالات، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الكورنيش للتعامل الفورى مع أى طوارئ.



كما شهدت منطقة الكورنيش فى الساعات الأخيرة توافد الكثير من الأسر القنائية لتناول وجبات الفسيخ والرنجة على كورنيش النيل.

