ضبط عصابة تسرق حقائب المواطنين بواسطة دراجات نارية بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب المواطنين بواسطة دراجات نارية بطنطا.



كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ "أحمد ع د" 57 سنة طبيب – مقيم بندر بسيون قرر حال سيره بشارع الجيش أمام محل لهاليبو بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية ( فيسبا - بدون لوحات ) بيضاء اللون بخطف شنطة يده وبداخلها ( بعض الأدوية الطبية – بطاقة الفيزا كارت - حافظة نقود- هاتف محمول ) ولا يتهم أو يشتبه فى أحد بالسرقة.



تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وضباط إدارة البحث الجنائي، وتبين من التحريات الأمنية أن وراء ارتكاب الواقعة "عادل ع ع " 30 سنة عامل – مقيم بشارع الوابورات من شارع سعيد بثان طنطا سبق اتهامه فى عدد ( 3 ) قضايا ( سلاح أبيض ) آخرها القضية رقم 220199 جنح القسم 2016 ( سلاح أبيض ) و"نبيل ك ا ح ط30 سنة عاطل – مقيم بمنطقة كفرة الصول بدائرة القسم هارب.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح أبيض ( مطواة ) حال استقلاله دراجة نارية ( فيسبا – بيضاء اللون ) المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ( ملك المتهم الثانى ) أثناء سيره بشارع الأشرف بجوار مدرسة ناصر الزراعية بدائرة القسم.



وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب وأن السلاح الأبيض المضبوط بحوزته لاستخدامه فى وقائع السرقات وبإرشاده تم ضبط المسروقات بمسكنه عبارة عن ( شنطة جلد – عقد خاص بالشركة المصرية للاتصالات باسم المجنى عليه ) تم التحفظ على المضبوطات.



وبتطوير مناقشة المتهم واعترف بالاتفاق جنائيا والمتهم الثانى بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب عن طريق المغافلة وتقسيم متحصلات تلك الوقائع فيما بينهما وأضاف بأن باقى المسروقات بحوزة المتهم الهارب وارتكابه أكثر من 7 وقائع سرقة مماثلة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9326 جنح قسم ثان طنطا 2018 م.

