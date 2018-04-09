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اقتصاد

«مدبولي»: تنفيذ 26448 شقة إسكان اجتماعي في مدينة العبور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:47 م
مصطفى مدبولى وزير
مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
آمنة عبدالعظيم
قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يجرى تنفيذ 26 ألفا و448 وحدة سكنية ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" بمدينة العبور.

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الاثنين أن من بينها 15 ألف وحدة (625 عمارة) تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت نسبة الإنجاز 70% للهيكل الخرساني، و61% للمباني، و11448 وحدة (477 عمارة) يشرف على تنفيذها جهاز المدينة، وبلغت النسبة الإجمالية للإنجاز 77%، بينما تم الانتهاء من تنفيذ 1576 وحدة (74 عمارة)، تحت إشراف جهاز المدينة.

وأوضح أنه عقب الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعا، يتم البدء في إجراءات التخصيص لحاجزي الوحدات بالإعلان الثامن، مشيرا إلى أن الوحدات التى يتم تنفيذها تستوعب جميع الحاجزين المنطبق عليهم الشروط بالإعلان.

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