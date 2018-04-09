فضيحة ضخمة تضرب «يوتيوب» وتطارد الأطفال..مناصرو حقوق الخصوصية يقدمون شكوى للجنة التجارة الفيدرالية ويطالبون بفرض غرامة مالية بمليارات الدولارات.موقع الفيديوهات يطلق تطبيقا بديلا للمستخدمين دون 12 عاما

ائتلاف يضم أكثر من 20 مجموعة من الحقوقيين يتهمون "يوتيوب" بانتهاك قوانين حماية الأطفال

الادعاء يوجه اتهامات لموقع الفيديوهات الأشهر بعد فضيحة تسريب البيانات التي عصفت بـ "فيس بوك"

"جوجل": لم نتلق الشكوى.. وحماية خصوصية الأطفال والعائلات أولوية قصوى لدينا

في الوقت الذي تطارد فيه موقع التواصل الأشهر على شبكة الإنترنت "فيس بوك" فضيحة كبرى بتسريب بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم، يواجه أيضًا موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب" شكاوى واتهامات بانتهاك خصوصية الأطفال وتقديم محتويات غير ملائمة وفقا لما حدده القانون الأمريكي من أجل التربح بمليارات الدولارات، وهو الأمر الذي يشكل تهديدًا أمنيًا بالغا للمستخدمين ممن هم دون الثالثة عشر وفقا للقانون الأمريكي.واتهم عدد من المدافعين عن حقوق الخصوصية موقع "يوتيوب" أحد أشهر مواقع الفيديوهات في العالم ، بجمع بيانات شخصية للأطفال الصغار بشكل غير صحيح، بشكل ينتهك قوانين حماية الأطفال.وفي شكوى رفعت إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) اليوم، الاثنين، يزعم تحالف يضم أكثر من 20 مجموعة من المدافعين عن حقوق المستهلك والخصوصية أن نظام الفيديو الخاص بمحرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" ينتهك قوانين حماية الأطفال الأمريكيين من خلال جمع بيانات شخصية عن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، وفقا لتقرير نشره موقع شبكة "سي ان بي سي" الإخبارية الأمريكية.ويضم الائتلاف المخاصم لـ "يوتيوب" حملة من أجل طفولة خالية من التجارة، ومركز الديمقراطية الرقمية و18 مجموعة أخرى لحماية الخصوصية وحماية المستهلك، ويتهمون موقع الفيديوهات الأشهر بتحقيق أرباح كبيرة من جمع واستخدام البيانات الشخصية من الأطفال على موقع "يوتيوب".ويدعو الائتلاف، "جوجل" إلى تغيير طريقة إدارة المحتوى للجمهور الأصغر، ويطالب بدفع موقع "يوتيوب" بغرامة مالية بمليارات الدولارات مقابل الاستفادة المزعومة من عادات المشاهدة للأطفال.ووفق بيان للائتلاف قالت مجموعة المدافعين عن حقوق الخصوصية، إن "جوجل" يحصد معلومات شخصية عن الأطفال دون سن 13 عامًا، بما في ذلك معلومات مثل أرقام الهواتف ومواقعهم قبل تتبع نشاطهم عبر عدد من مواقع الويب واستهدافهم بالإعلانات دون الحصول أولًا على موافقة الوالدين، وهو مطلب قانوني وفقًا لقانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت.وحسب التقرير، يأتي هذا الادعاء ساخنا في أعقاب فضيحة تسريب البيانات التي عصفت بشركة "فيس بوك" في الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تتطلع فيه شركة التكنولوجيا العملاقة إلى معالجة مزاعم بأنها قامت بمشاركة معلومات غير صحيحة مع شركة الاستشارات الانتخابية في لندن، كامبريدج أناليتيكا.وقال "جيف تشيستر" من مركز الديمقراطية الرقمية، واحدة من مجموعات الدعوة الرائدة في الائتلاف، في بيان اليوم، الاثنين، إن شركة "جوجل" تصرفت على نحو مضلل من خلال الادعاء زورًا في شروط الخدمة الخاصة بها بأن موقع الفيديوهات مخصص فقط لمن هم في سن 13 عامًا أو أكثر، في حين أنه جذب عمدًا الشباب إلى ملعب رقمي مملوء بالإعلانات.وأضاف: "مثلما فعل فيس بوك، ركزت جوجل مواردها الضخمة على توليد الأرباح بدلًا من حماية الخصوصية"، مشددا على أن حماية الأطفال "أولوية قصوى"، مطالبا "يوتيوب" بأن تحدد موقعها الأساسي كمنصة للمشاهدين الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، مع توجيه الأطفال الصغار إلى تطبيق للأطفال يحتوي على مجموعة من مقاطع الفيديو التي تمت تصفيتها لعرض المحتوى والإعلانات المناسبة.وأكد موقع "سي ان بي سي" الأمريكي أن التمييز بين موقع "يوتيوب" الرئيسي وتطبيقاته المستقلة للأطفال الصغار ذو أهمية خاصة؛ بسبب القوانين المعمول بها بشأن الإفصاح وموافقة الوالدين.ويتهم الائتلاف المناهض لـ "يوتيوب" بأن الموقع تتوافر لديه "معرفة فعلية" ويقومون بتهريب معلومات شخصية للأطفال دون سن 13، ونتيجة لذلك، ينتهكون القوانين الموضوعة للحفاظ على خصوصيتهم وحمايتهموردت "جوجل" أنها تولي حماية الأطفال والعائلات أولوية قصوى، وهذا بغض النظر عما تحتويه الشكوى التي لم يتسلموها حتى الآن، وفقا للموقع.وأضافت: "سنقرأ الشكوى بدقة ونقيّم ما إذا كان هناك أشياء يمكننا تنفيذها لتحسينها؛ نظرًا لأن يوتيوب ليس مخصصًا للأطفال".وكشفت الشركة الأشهر في مجالات تطبيقات الويب في العالم أنها استثمرت بشكل كبير في إنشاء تطبيق للأطفال لتقديم بديل، مصمم خصيصًا للأطفال"، وفقا لما كشف عنه في رسالة إلكترونية المتحدث باسم "يوتيوب" إلى قناة "سي ان بي سي" الأمريكية.ويحظى "يوتيوب" بشعبية لا يمكن إنكارها مع فتيات مراهقات، أو أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، وحتى الأطفال الأصغر سنًا.وفي استطلاع للرأي عام 2015 الذي أجرته مؤسسة Common Sense Media غير الربحية، وجد أن "يوتيوب" هو العلامة التجارية الأكثر شهرة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة، ليحقق موقع الفيديوهات الأشهر على الإنترنت انتصارا على قناة ديزني، وماكدونالدز وليجو.وحسب الاستبيان، يقدر أيضًا أن ما يقرب من نصف الأطفال دون 11 عامًا يشاهدون قنواتهم المفضلة عبر منصة "يوتيوب".ووفقا لموقع "سي بي اس" الأمريكي، كشفت دراسة في ديسمبر 2017 عن أن نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما يشاهدون "يوتيوب" كذلك.وتقول الدراسة إن نسبة 45% من بين من أعمارهم بين 8 و12 سنة لديهم حسابات على موقع "يوتيوب".