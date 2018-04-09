أبو زيد: نسبة إشغالات الفنادق 70% في مطروح خلال شم النسيم.. فيديو وصور

صرح اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بأن نسبة إشغالات الفنادق والقري السياحية بالمحافظة وصلت لــ 70 % في أعياد الربيع "شم النسيم" من زائري ومصطافي المحافظة موزعة على القري السياحية والفنادق والمصايف والشقق المفروشة والشاليهات الخاصة ورحلات اليوم الواحد.



ووجه محافظ مطروح إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة بالتنسيق مع مجلس المدينة بمتابعة توفير كافة الخدمات لزائري ومصطافى المحافظة وكافة الأجهزة الأمنية لظهور مطروح بالشكل اللائق سياحيًا.



وأضاف أن المحافظة تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية نظرا لوجود العديد من المقومات والتنوع السياحي التى تتميز به عن باقي المحافظات مثل سياحة السفاري والسياحة الشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية.