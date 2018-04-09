ضبط عصابة تخصصت فى النصب وتزوير الأوراق الرسمية بطنطا.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم، الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى النصب وتزوير الأوراق رسمية بطنطا.



وتلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتوافر معلومات أكد تحرياتها العميد مجدي عوض، رئيس مباحث الأموال العامة بالمديرية، وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية حول قيام المدعو "رامى. ع"، 34 سنة، سائق، مقيم بقرية الكرسة بمركز طنطا، بالتردد على أصحاب محلات الأغذية بمدينة طنطا وانتحاله صفة مفتش صحة بمديرية الشئون الصحية بالغربية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل توفير شهادات صحية مزورة لهم والعاملين معهم.



وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المذكور بميدان السيد البدوى أول طنطا، وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور باسمه منسوب صدوره لمديرية الشئون الصحية بصفته مفتش صحة و30 شهادة صحية (كمبيوتر) بأسماء أشخاص مختلفين مزورة منسوب صدورها لمديرية الشئون الصحية بالغربية ومراقبة الأغذية والعديد من صور بطاقات الرقم القومى وصور شخصية لأشخاص مختلفة وهاتف محمول.



بمواجهته، اعترف بحيازته المضبوطات، وأن مصدر حصوله عليها من كل من "مصطفى. ا"، 26 سنة، حاصل على ليسانس حقوق ومصمم جرافيك – مقيم بقرية شوبر مركز طنطا، و"زياد. ع"، 19 سنة، طالب بمعهد خدمة اجتماعية مقيم بشارع القاضى أول طنطا، يعملان بمكتب "محمود. ا" للدعاية والإعلان الكائن بحارة الوابورات من شارع السيد عبد اللطيف ثان طنطا، مقابل مبلغ 150 جنيها، على أن يقوم بترويجها على عملائه مقابل مبلغ 250 جنيها وأنه على موعد لتسليمه 10 شهادات صحية أخرى مزورة.



وبإرشاده تم ضبطهما بمكتب الدعاية والإعلان المشار إليه حال قيامهما بتسليمه 10 شهادات مزورة، وبتفتيشهما ومكتب الدعاية والإعلان المشار إليه عثر على 10 شهادات صحية بأسماء أشخاص مختلفة و105 كارنيهات منسوب صدورها لكلية التمريض جامعة طنطا (مركز الخدمة العامة) منها 56 تفيد بحصول أصحابها على دورة مبادئ الرعاية الصحية، و31 تفيد بحصول أصحابها على دورة جليس أطفال، و18 تفيد بحصول أصحابها على دورة أمومة آمنة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وفلاشة (وحدة تخزين كمبيوتر خارجية)، وبفحصهما تبين أنهما محملان بالعديد من "الشهادات الصحية – كارنيهات لأشخاص منسوب صدورها لكلية التمريض جامعة طنطا – كارنيهات لعدد من الأشخاص منسوب صدورها لوزارة الرى والموارد المائية كارنيهات لأشخاص منسوب صدورها للهلال الأحمر المصرى بالغربية – كارنيهات لأشخاص منسوب صدورها لإدارة التربية المتحفية والتنمية الثقافية منطقة القاهرة - كارنيهات لأشخاص منسوب صدورها لأكاديمية المستقبل شعبة خدمات تمريضية - صور شخصية لأشخاص، و3 طابعات حبرية ألوان 3×1 (طابعة – تصوير – سكانر)، و2 هاتف محمول".



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما المضبوطات وبنشاطهما الآثم فى تزوير المحررات الرسمية والمستندات الحكومية بالاشتراك مع أصحاب مكتب المدعو "محمود. ا"، مقيم مركز تلا – المنوفية، جار العمل على ضبطه، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالغربية عن صحة المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول (كارنيه مفتش الصحة – الشهادات الصحية - إفادة بتزويره)، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

