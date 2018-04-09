أردوغان: تركيا بحاجة لخفض سعر الفائدة «لإنقاذ» المستثمرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة من أجل إنقاذ المستثمرين من عبء تكلفة الاقتراض المرتفعة والسماح لهم بالعمل بسهولة.



جاءت تصريحات أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" لأسعار الفائدة، في الوقت الذي انخفضت فيه الليرة لتلامس مستوى قياسيا جديدا اليوم، الاثنين. وأثرت مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية على تداول الليرة التركية في الأسابيع الماضية.



وأدلى أردوغان بالتصريحات في خطاب لإعلان حزمة من حوافز الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي.