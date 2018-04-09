رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان: 85 ألف زائر لحديقة الجيزة حتى الآن

أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت حتى الآن 85 ألف زائر للاحتفال بعيد شم النسيم.



وقال رجائي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين - إن الحديقة استعدت لاستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، حيث تم إلغاء الإجازات لجميع الموظفين وأفراد الأمن حتى انتهاء العيد.



وكثفت قوات الشرطة من وجودها بمحيط حديقة حيوان الجيزة وفي الداخل أيضا لتأمين احتفالات شم النسيم، حيث تتمركز سيارات الشرطة داخل ميدان النهضة وأمام الأبواب الرئيسية للحديقة.



كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن أنه تم تهيئة كل الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، لاستقبال المواطنين خلال أعياد شم النسيم، والتيسير عليهم والتأكد من توفير كل سبل الراحة لهم، وإقامة منطقة ترفيهية بحديقة الحيوان بالجيزة، على مستوى عال وآمن للأطفال، تضم عددا من الألعاب الترفيهية ومن ضمنها ألعاب كهربائية للأطفال وسينما بنظام (7d) تعرض أفلاما تشويقية قصيرة لمدة ربع ساعة بأسعار مناسبة.