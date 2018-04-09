سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

تنتهى الفنانة الشابة سومة الراسى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "عزمى واشجان" والذى تشارك فى إحدى حلقاته لأن العمل ينتمى إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة وهو العمل الذى يقوم ببطولته حسن الرداد وإيمى سمير غانم ونسرين أمين وإخراج إسلام خيرى.



وقالت سومة الراسى فى تصريح لـ "صدى البلد " إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان حسن الرداد وإيمى سمير غانم والمخرج إسلام خيرى وأجسد شخصية مديرة أعمال أحد رؤساء الأندية الكبيرة التى تحاول أن تتعاقد مع اللاعبين الكبار ولكن يواجهون صعوبات مختلفة.



من ناحية أخرى تعاقدت سومة مؤخرا على المشاركة فى مسلسل "30 ليلة وليلة" والذى من المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال عشرة أيام ويحرص المخرج إبرام نشأت على تكثيف ساعات التصوير إلى 20 ساعة من أجل الانتهاء منه خاصة أن العمل يخوض السباق الرمضانى المقبل.