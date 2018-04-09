ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

الإثنين 09/أبريل/2018 - 05:59 م
سومة الراسى وحسن
سومة الراسى وحسن الرداد
أحمد إبراهيم
تنتهى الفنانة الشابة سومة الراسى من تصوير مشاهدها فى مسلسل "عزمى واشجان" والذى تشارك فى إحدى حلقاته لأن العمل ينتمى إلى نوعية الحلقات المنفصلة المتصلة وهو العمل الذى يقوم ببطولته حسن الرداد وإيمى سمير غانم ونسرين أمين وإخراج إسلام خيرى.

وقالت سومة الراسى فى تصريح لـ "صدى البلد " إنها سعيدة بالتعاون مع الفنان حسن الرداد وإيمى سمير غانم والمخرج إسلام خيرى وأجسد شخصية مديرة أعمال أحد رؤساء الأندية الكبيرة التى تحاول أن تتعاقد مع اللاعبين الكبار ولكن يواجهون صعوبات مختلفة.

من ناحية أخرى تعاقدت سومة مؤخرا على المشاركة فى مسلسل "30 ليلة وليلة" والذى من المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال عشرة أيام ويحرص المخرج إبرام نشأت على تكثيف ساعات التصوير إلى 20 ساعة من أجل الانتهاء منه خاصة أن العمل يخوض السباق الرمضانى المقبل.
سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور
سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور
سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور
سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

ترشيحاتنا

مجلة أمريكية: السيسي يسير في الاتجاه الصحيح.. وولايته الأولى تميزت بالتنمية الاقتصادية

حسام زكي: «صفقة القرن» طرح أمريكي غير ملموس للقضية الفلسطينية.. فيديو

شاهد.. تعليق عاصى الحلانى على زواج شيرين عبد الوهاب

ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين فى الهجوم الإسرائيلي على قاعدة التيفور السورية

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا

الأزهر: "الحياة اللندنية" أخطأت فى فهم كلمة الإمام الأكبر بالكاتدرائية

بدر حامد: زمالك 99 مستقبل النادي.. والسبب دعم مرتضى منصور

السفير حسام زكي يكشف الملفات المطروحة في قمة الرياض المقبلة.. فيديو

بالأرقام.. الزمالك يتلقى 14 هزيمة خلال الأعياد وفوز وحيد خلال 12 عاما

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

كلوب يوافق على رحيل صلاح الى ريال مدريد بشرط ضم ثنائي الفريق الملكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سومة الراسى: أجسد شخصية مديرة أعمال رئيس ناد كبير فى "عزمى وأشجان".. صور

انتهاء صلاة الجنازة على آمال فهمى وتشييعها لمثواها الأخير.. فيديو وصور

جثة البدرشين تكشف «صفقة الموت».. 60 يوما من المفاوضات بعد ذبح طفل الصف تنتهي بإغراق شقيق المتهم حيا.. صور

مواطنون يشاركون في تشييع جثمان آمال فهمي ..صور

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

فيديو

مركز سموم قصر العيني يكشف أنواع التسمم من تناول الفسيخ ومدى خطورتها.. فيديو
بث مباشر لكلمة الرئيس الأمريكي بشأن تطور الأوضاع في سوريا
حسام زكي: «صفقة القرن» طرح أمريكي غير ملموس للقضية الفلسطينية.. فيديو
حسام زكي: التواصل بين الجامعة العربية والإدارة الأمريكية متوقف منذ عام ..فيديو
«الجامعة العربية»: طرح موضوع مقعد سوريا الشاغر بالقمة لم يجد تجاوبا .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟