"شوبير" عن محمد صلاح: صاحب السعادة في حياة المصريين

أثنى الإعلامي أحمد شوبير على أداء محمد صلاح فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" عن شهر مارس المنقضى، وذلك من جانب رابطة اللاعبين المحترفين.



وكتب عبر صفحته الشخصية قائلا: "محمد صلاح حالة فريدة لم تحدث من قبل، أصبح صاحب السعادة في حياة المصريين".



ونشر "شوبير" سبورة مكتوب عليها: "10% خصم على كل هدف لمحمد صلاح فى الدورى الإنجليزى وأبطال أوروبا، إحنا معاك لحد 50%".