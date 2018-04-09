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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك انتهت علاقته بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 04:05 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية غير العادية قانونية ومحصنة، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن النادي يتبع اللجنة الأولمبية التي تشرف على الجمعية العمومية وفقا للائحة، وأصبح الزمالك لا يتبع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وأكمل "مرتضى" في حديثه أنه سيعقد مؤتمرا صحفيًا آخر يوم الأحد المقبل، للكشف عن الحقائق، لافتا إلى أنه سيتحدث عن أمرين فقط في مؤتمر اليوم.

وعقد منصور مؤتمرًا صحفيًا في مقر النادي النهري بعد افتتاحه بحضور أحمد جلال، نائب رئيس النادي، وهاني زادة، وعلاء مقلد، عضوي المجلس.

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