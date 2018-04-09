ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا تطالب بمحاسبة الحكومة السورية على شنها هجمات كيماوية

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ا ش ا
طالبت ألمانيا، اليوم الاثنين، بمحاسبة الحكومة السورية على ارتكابها هجمات كيماوية مميتة ضد الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت إن "أفعال النظام السوري خسيسة، إنهم غير آدميين ويخرقون القواعد الأساسية للقانون الدولي ولا يجب أن يمر ذلك دون عقاب".

وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الصور التي ظهرت في أعقاب الهجوم الأخير بمدينة دوما السورية "يجب أن تحركنا جميعا". 

كما حث المتحدث الألماني روسيا بوصفها أحد داعمي سوريا الرئيسيين على التوقف عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن لحجب التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية.

يشار إلى أن قرابة 42 شخصا لقوا مصرعهم بمدينة دوما السورية السبت الماضي جراء هجوم كيماوي محتمل تنفي المصادر السورية الرسمية حدوثه.

ترشيحاتنا

5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

الأهلي يوجه رسالة تهنئة لمدرب "قانون الغاب"

مدرب ليفربول يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

تعرف على حقيقة عودة حنان ترك للفن من جديد

طلعت مصطفى يحتفل بزفاف نجله في شرم الشيخ "صور"

هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.. فيديو

فوائد مهمة للرنجة..تعرف عليها..فيديو

مرتضى منصور عن حبس أعضاء بمجلس الزمالك: كلها شائعات.. والرد يوم الأحد

كريستوفر ويلي .. عبقري القرصنة الإلكترونية وكاشف خبايا "فيسبوك"

هاري كين يثق فى خطف عرش محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

نادى برشلونة: اشتعال صراع «الحذاء الذهبي» بين ميسي وصلاح

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

16 معلومة لا تعرفها عن "ملكة الكلام" أمال فهمى.. أبرزها منافسة "عبد الناصر" على هذه الجائزة

فيديو

شاهد.. قمامة وصرف صحي فى حديقة الحيوان تزامنا مع شم النسيم
صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو
"الرزق بيحب الخفية".. انتشار الباعة الجائلين فى حديقة الحيوان.. فيديو
شاهد.. فتيات يجملن بيت الفيل بحديقة الحيوان
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟