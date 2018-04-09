ألمانيا تطالب بمحاسبة الحكومة السورية على شنها هجمات كيماوية



كما حث المتحدث الألماني روسيا بوصفها أحد داعمي سوريا الرئيسيين على التوقف عن استخدام الفيتو بمجلس الأمن لحجب التحقيقات في استخدام الأسلحة الكيماوية.



يشار إلى أن قرابة 42 شخصا لقوا مصرعهم بمدينة دوما السورية السبت الماضي جراء هجوم كيماوي محتمل تنفي المصادر السورية الرسمية حدوثه.



طالبت ألمانيا، اليوم الاثنين، بمحاسبة الحكومة السورية على ارتكابها هجمات كيماوية مميتة ضد الشعب السوري.وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفان سيبرت إن "أفعال النظام السوري خسيسة، إنهم غير آدميين ويخرقون القواعد الأساسية للقانون الدولي ولا يجب أن يمر ذلك دون عقاب".وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الصور التي ظهرت في أعقاب الهجوم الأخير بمدينة دوما السورية "يجب أن تحركنا جميعا".