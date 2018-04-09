ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مرتضى منصور يتحدى وزير الرياضة بهذا القرار

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:49 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للجنة الأولمبية، مشددا على أن النادي يتبع اللجنة الأولمبية التي تشرف على الجمعية العمومية وفقا للائحة، وأن الزمالك لا يتبع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي يقيمه في النادي النهري اليوم تعليقا على رحيل إيهاب جلال المدير الفني: "من قدم استقالته قُبلت استقالته".

وتابع رئيس الزمالك: "من يتقدم باستقالته للإعلام والصحفيين يبقى انتهى ومحدش يقدر يلعب مع الأسد".

وانتقد "مرتضى" تصرفات تامر النحاس بقوله: "وكيله أعلن أن إيهاب جلال لن يستقيل بسبب الشرط الجزائي وده ماينفعش معانا".

وأعلن رئيس نادي الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي آخر يوم الأحد المقبل للكشف عن حقائق جديدة.

وعقد منصور مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر النادي النهري بعد افتتاحه بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وهاني زادة وعلاء مقلد عضوي المجلس.

موضوعات متعلقة

عضو مجلس الزمالك: إيهاب جلال مسئول عن الصفقات الجديدة

شاهد.. مرتضى منصور يعرض فيديو للنادي النهري قبل تطويره

مرتضى منصور: مجلسي وفر الملايين للنادي

مرتضى منصور لـ"المعلم": "أنت فقدت الذاكرة ولا إيه"

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن قبوله استقالة إيهاب جلال

مرتضى منصور عن حبس أعضاء بمجلس الزمالك: كلها شائعات.. والرد يوم الأحد

ترشيحاتنا

"شوبير" يهنئ "صلاح" لفوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي.. صور

مرتضى منصور يطالب أعضاء الزمالك بالتوجه للنادي النهري للاحتفال بشم النسيم

حقيقة صادمة.. وجبة الرنجة تزيد وزنك كيلو

فوائد غير معروفة عن "البطارخ"

الأهلي يوجه رسالة تهنئة لمدرب "قانون الغاب"

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن قبوله استقالة إيهاب جلال

مدرب ليفربول يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي

مرتضى منصور: سأستقيل عن رئاسة النادي حال موافقة "العمومية" على "الوصاية"

مرتضى منصور: الزمالك انتهت علاقته بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة

مرتضى منصور يتوجه للنادي النهري لعقد مؤتمر صحفي بشأن أزمات الزمالك

شاهد.. مواطنون يتناولون الفسيخ والرنجة داخل حديقة الحيوان

هؤلاء ممنوعون من الرنجة والفسيخ فى شم النسيم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

نادى برشلونة: اشتعال صراع «الحذاء الذهبي» بين ميسي وصلاح

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

16 معلومة لا تعرفها عن "ملكة الكلام" أمال فهمى.. أبرزها منافسة "عبد الناصر" على هذه الجائزة

فيديو

شاهد.. قمامة وصرف صحي فى حديقة الحيوان تزامنا مع شم النسيم
صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو
"الرزق بيحب الخفية".. انتشار الباعة الجائلين فى حديقة الحيوان.. فيديو
شاهد.. فتيات يجملن بيت الفيل بحديقة الحيوان
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟