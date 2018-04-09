مرتضى منصور يتحدى وزير الرياضة بهذا القرار

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه سيرسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للجنة الأولمبية، مشددا على أن النادي يتبع اللجنة الأولمبية التي تشرف على الجمعية العمومية وفقا للائحة، وأن الزمالك لا يتبع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة التابعة لوزارة الشباب والرياضة.



وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي يقيمه في النادي النهري اليوم تعليقا على رحيل إيهاب جلال المدير الفني: "من قدم استقالته قُبلت استقالته".



وتابع رئيس الزمالك: "من يتقدم باستقالته للإعلام والصحفيين يبقى انتهى ومحدش يقدر يلعب مع الأسد".



وانتقد "مرتضى" تصرفات تامر النحاس بقوله: "وكيله أعلن أن إيهاب جلال لن يستقيل بسبب الشرط الجزائي وده ماينفعش معانا".



وأعلن رئيس نادي الزمالك عن عقد مؤتمر صحفي آخر يوم الأحد المقبل للكشف عن حقائق جديدة.



وعقد منصور مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر النادي النهري بعد افتتاحه بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وهاني زادة وعلاء مقلد عضوي المجلس.