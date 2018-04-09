ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مرتضى منصور: الجمعية العمومية المقبلة ستحدد مصير مجلس الإدارة

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:57 م
صدى البلد
ملك موسى
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية غير العادية المقبلة المقرر لها يومي 10 و11 مايو المقبل، ستحدد مصير مجلس الإدارة.

وأوضح "منصور" أنه في حال عدم حضور أعضاء النادي أو في حال موافقة الجمعية العمومية على وصاية اللجنة المالية للنادي سيتقدم مجلس الإدارة باستقالته.

وأوضح أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا آخر، الأحد المقبل للكشف عن الحقائق.

وعقد منصور مؤتمرا صحفيا في مقر النادي النهري بعد افتتاحه بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وهاني زادة وعلاء مقلد عضوي المجلس.

ترشيحاتنا

تحالف «سعودي - إماراتي - مصري» لإنشاء قناة سلوى البحرية

صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو

في ميلاده الـ72 .. مانويل جوزيه "تميمة بطولات الاهلي" .. ومعشوق الجماهير

16 معلومة لا تعرفها عن "ملكة الكلام" أمال فهمى.. أبرزها منافسة "عبد الناصر" على هذه الجائزة

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

مرتضى منصور لـ «إيهاب جلال»: «متلعبش مع الأسد»

كريستوفر ويلي .. عبقري القرصنة الإلكترونية وكاشف خبايا "فيسبوك"

مهاجم الزمالك يثير غضب جماهير القلعة البيضاء بـ"لوك" جديد.. صور

مدرب ليفربول يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي

أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

وصفة طبية للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ في شم النسيم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

نادى برشلونة: اشتعال صراع «الحذاء الذهبي» بين ميسي وصلاح

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

16 معلومة لا تعرفها عن "ملكة الكلام" أمال فهمى.. أبرزها منافسة "عبد الناصر" على هذه الجائزة

فيديو

شاهد.. قمامة وصرف صحي فى حديقة الحيوان تزامنا مع شم النسيم
صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو
"الرزق بيحب الخفية".. انتشار الباعة الجائلين فى حديقة الحيوان.. فيديو
شاهد.. فتيات يجملن بيت الفيل بحديقة الحيوان
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟