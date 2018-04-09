مرتضى منصور: الجمعية العمومية المقبلة ستحدد مصير مجلس الإدارة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الجمعية العمومية غير العادية المقبلة المقرر لها يومي 10 و11 مايو المقبل، ستحدد مصير مجلس الإدارة.



وأوضح "منصور" أنه في حال عدم حضور أعضاء النادي أو في حال موافقة الجمعية العمومية على وصاية اللجنة المالية للنادي سيتقدم مجلس الإدارة باستقالته.



وأوضح أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا آخر، الأحد المقبل للكشف عن الحقائق.



وعقد منصور مؤتمرا صحفيا في مقر النادي النهري بعد افتتاحه بحضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وهاني زادة وعلاء مقلد عضوي المجلس.

