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تعلمى طريقة عمل البسبوسة بطريقة سهلة مع محمود فتحى

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:44 م
صدى البلد
يقدم محمود فتحى مدير تطوير الأغذية بسلاسل المطاعم طريقة عمل البسبوسة.

البسبوسة «النمورة أو الهريسة أو هريسة السميد بالتركية» هي حلى شرقي- من مطبخ الشرق الأوسط، مصرية الأصل، وهى كلمة عربية مشتقة من الفعل بَسَّ وبسَّ الدَّقيقَ أي بلّله بالماءِ خلطه بسَمْن أو زيْت أو نحوهما، وأيضًا جاء في المعنى بَسَّ الدقيق أي مزج الدقيق بالسمن حتى ينسجما تمامًا.

المقادير:
٢ كوب دقيق سميد (نوع جيد)
نصف كوب جوز الهند
نصف كوب زبدة
نصف كوب سمنة بلدى
علبة زبادى صغيرة
ملعقة صغيرة بيكينج بودر
كوب إلا ربع سكر
معلقة كبيرة سكر جلوكوز هام جدا
كوب إلا ربع لوز مقشر أو فول سودانى مقشر حسب الرغبة

لعمل الشربات (القطر):
 ٢ كوب سكر
كوب مياه
ليمونة
ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة التحضير:
١- قبل البدء في أى شيء يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة عالية، ثم يتم عمل الشربات

٢- يتم وضع السكر مع المياه ويقلب حتى يتم الذوبان وتترك على النار لمدة لا تقل عن ٧ دقائق ثم يتم وضع الليمونة وماء الورد ويرفع ويتم تركه ليبرد تماما.

٣- نحضر وعاء واسع ثم نبدا باستخدام بخلط جميع المكونات الجافة (دقيق السميد والبيكينج بودر والسكر وجوز الهند ) ثم ننزل بملعقة السكر الجلوكوز ثم الزبدة والسمنة البلدى تدريجيا لضمان القوام ويجب ان تكون سايحة ونبدأ بعملية البس وهى خلط المكونات وفرقها باليد حتى يتم تشبع جميع المكونات بالزبدة والسمنة تماما.

٤- نحضر صينية متوسطة ويتم دهنها بالزبدة أو السمنة ثم نضع الخليط بطريقة متساوية ويتم ضغطها باليد ويجب الا يقل السمك عن واحد سم.

ثم يتم تقطيع الخليط بالشكل الذى نرغب فيه ثم نضع اللوز المقشر أو الفول السودانى.. ويتم دخولها الفرن لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى يتم التسوية وتاخد اللون الذهبى. وعند خروجها يتم سقيها بالشربات (القطر) البارد بغزارة ويترك لمدة دقيقة ويصفى ثم يتم التسقية مرة اخرة حتى تتشرب تماما.

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