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5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:56 م
طرق مختلفة عمل الرنجة
طرق مختلفة عمل الرنجة فى شم النسيم
اسماء محمد
يحتفل المصريون، اليوم، الاثنين، بشم النسيم، الذي يحرصون خلاله على تناول الأسماك المملحة وفى مقدمتها الرنجة التى يعشقها الجميع، لذا نقدم لكم اليوم 5 طرق مميزة لعمل الرنجة فى احتفالات الربيع.

الطريقة الأولى
رنجة بالطحينة مع الشيف شربينى

المقادير:
رنجة
طحينة
ليمون
عيش محمص
كمون
فلفل حار
بصل
زبدة
فلفل الوان
خس كابوتشا
خل ابيض

طريقة التحضير:
* اشوي الرنجة وانزعي منها الجلد ثم ارفعى الثوم والفلفل الحار فى الكبة مع البصل ويخلطون جيدا
* ضيفى اليه كمون ويخلطون جيدا ثم ضيفى عصير الليمون والخل
* ضيفى الطحينة واخلطي جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط مع الرنجة
* ضيفى الزبدة الى الخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون وعيش محمص.

الطريقة الثانية
رنجة بانية مع نجلاء الشرشابى
المقادير
رنجة مخلية
بطاطس مسلوقة مهروسة
كزبرة خضراء
بصل أخضر
فلفل أسود
كمون ناعم
عصير ليمون
بيض
بقسماط
دقيق
ثوم
زيت

طريقة التحضير:
* اضربى الرنجة مع البصل الأخضر والكزبرة والبقدونس والليمون والثوم في الكبة
* ضيفي خليط الرنجة الى البطاطس المهروسة ثم ضيفي القليل الكمون والثوم واخلطيهم
* شكلى الخليط أقراص وقلبيها فى الدقيق ثم البيض المخلوط بفلفل اسود ثم البقسماط
* اقليها فى الزيت على النار ثم قدميها.

الطريقة الثالثة:
رنجة بالبصل والطحينة مع نجلاء الشرشابى
المقادير
رنجة مخلية
طحينة
ليمون
خل
بصل احمر
كمون
شطة
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير:
* يخلط البصل المفروم مع ربع كوب خل والملح والفلفل الأسود
* يضاف عصير ليمون والكمون والشطة والطحينة ثم يضاف ماء ويقلب الخليط
* ترص شرائح الرنجة فى طبق التقديم مع شرائح الليمون
* يضاف خليط الطحينة ويفضل تركها على الرنجة لمدة ساعة قبل التقديم.

الطريقة الرابعة:
رنجة بالطماطم والمايونيز مع الشيف شربيني
المقادير:
رنجة
بصل
طحينة
ثوم
مايونيز
ليمون
طماطم
بقدونس
فلفل الوان
خل
خس
زيت

طريقة التحضير:
* قطعي فلفل الوان وبقدونس وطماطم وبصل ثم اضيفي الرنجة المقطعة
* اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والمايونيز ثم أضيفيه للسلطة
* ضعي الخس المفروم في طبق التقديم وعليه السلطة وقدميها.

الطريقة الخامسة:
رنجة مطبوخة مع أماني رفعت
المقادير:
1 ونصف كيلو رنجة فيليه
برطمان بطارخ رنجة
ثوم مفروم
فلفل احمر حامي مفروم
صلصة طماطم
شطة
كمون
خل

طريقة التحضير:
* شوحي الفلفل الأحمر والثوم في الزيت ثم ضيفي الصلصة والكمون والشطة
* ضعي الرنجة والبطارخ وضيفي قليل من الماء واتركيها على النار وقدميها ساخنة في شم النسيم.
5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه
رنجة باينه رنجة باينه
رنجة بصل وطحينة رنجة بصل وطحينة
رنجة طماطم ومايونيز رنجة طماطم ومايونيز
رنجة مطبوخة رنجة مطبوخة

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