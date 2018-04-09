5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

طريقة التحضير: * اشوي الرنجة وانزعي منها الجلد ثم ارفعى الثوم والفلفل الحار فى الكبة مع البصل ويخلطون جيدا * ضيفى اليه كمون ويخلطون جيدا ثم ضيفى عصير الليمون والخل * ضيفى الطحينة واخلطي جيدا حتى تحصلى على قوام متوسط مع الرنجة * ضيفى الزبدة الى الخليط ثم يرفع فى طبق التقديم مع شرائح الليمون وعيش محمص.
الطريقة الثانية رنجة بانية مع نجلاء الشرشابى المقادير رنجة مخلية بطاطس مسلوقة مهروسة كزبرة خضراء بصل أخضر فلفل أسود كمون ناعم عصير ليمون بيض بقسماط دقيق ثوم زيت
طريقة التحضير: * اضربى الرنجة مع البصل الأخضر والكزبرة والبقدونس والليمون والثوم في الكبة * ضيفي خليط الرنجة الى البطاطس المهروسة ثم ضيفي القليل الكمون والثوم واخلطيهم * شكلى الخليط أقراص وقلبيها فى الدقيق ثم البيض المخلوط بفلفل اسود ثم البقسماط * اقليها فى الزيت على النار ثم قدميها.
طريقة التحضير: * يخلط البصل المفروم مع ربع كوب خل والملح والفلفل الأسود * يضاف عصير ليمون والكمون والشطة والطحينة ثم يضاف ماء ويقلب الخليط * ترص شرائح الرنجة فى طبق التقديم مع شرائح الليمون * يضاف خليط الطحينة ويفضل تركها على الرنجة لمدة ساعة قبل التقديم.