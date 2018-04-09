ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إعلاميون يصلون مسجد عمر مكرم لتشييع جثمان آمال فهمي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:50 م
صدى البلد
محمد بدران
وصل، منذ قليل، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير، كل من الإعلامي إبراهيم الكرداني، والإعلامى محمد محفوظ، ونادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامى عمرو الليثى، للمشاركة في تشييع جثمان الإعلامية الكبيرة آمال فهمى والصلاة عليها، التي وافتها المنية أمس.

ومن المنتظر أن يتم الصلاة على الجثمان ثم دفنها بمقابر الأسرة، عقب رحيلها صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.

يذكر أن آمال فهمى واحدة من أشهر مذيعات الإذاعة المصرية، حيث سبق وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، وكان أشهرها "فوازير رمضان" و"ع الناصية" وغيرهما.

ترشيحاتنا

حقيقة صادمة.. وجبة الرنجة تزيد وزنك كيلو

إسرائيل تبلغ الإدارة الأمريكية بقصف مطار التيفور

مرتضى منصور يطالب أعضاء الزمالك بالتوجه للنادي النهري للاحتفال بشم النسيم

في ميلاده الـ72 .. مانويل جوزيه "تميمة بطولات الاهلي" .. ومعشوق الجماهير

ضبط 300 كيلو فسيخ ورنجة فاسدة بمحل أسماك شهير في الجيزة

وصفة طبية للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ في شم النسيم

نادى برشلونة: اشتعال صراع «الحذاء الذهبي» بين ميسي وصلاح

مفاجأة.. مرتضى منصور يعلن قبوله استقالة إيهاب جلال

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

كريستوفر ويلي .. عبقري القرصنة الإلكترونية وكاشف خبايا "فيسبوك"

تعرف على حقيقة عودة حنان ترك للفن من جديد

مرتضى منصور يعقد مؤتمرا صحفيا بشأن أزمات الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أعمال هدم عقارات مثلث ماسبيرو

5 طرق لعمل الرنجة.. أبرزها المطبوخة والبانيه

نادى برشلونة: اشتعال صراع «الحذاء الذهبي» بين ميسي وصلاح

وزير النقل: خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية باستثمارات 55 مليار جنيه.. صور

16 معلومة لا تعرفها عن "ملكة الكلام" أمال فهمى.. أبرزها منافسة "عبد الناصر" على هذه الجائزة

فيديو

شاهد.. قمامة وصرف صحي فى حديقة الحيوان تزامنا مع شم النسيم
صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو
"الرزق بيحب الخفية".. انتشار الباعة الجائلين فى حديقة الحيوان.. فيديو
شاهد.. فتيات يجملن بيت الفيل بحديقة الحيوان
إقبال كبيرعلى بيوت الأسد والفيل والزرافة بحديقة الحيوان..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟