إعلاميون يصلون مسجد عمر مكرم لتشييع جثمان آمال فهمي

وصل، منذ قليل، إلى مسجد عمر مكرم بالتحرير، كل من الإعلامي إبراهيم الكرداني، والإعلامى محمد محفوظ، ونادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية، والإعلامية نجوى إبراهيم، والإعلامى عمرو الليثى، للمشاركة في تشييع جثمان الإعلامية الكبيرة آمال فهمى والصلاة عليها، التي وافتها المنية أمس.



ومن المنتظر أن يتم الصلاة على الجثمان ثم دفنها بمقابر الأسرة، عقب رحيلها صباح أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض.



يذكر أن آمال فهمى واحدة من أشهر مذيعات الإذاعة المصرية، حيث سبق وقدمت العديد من البرامج الإذاعية، وكان أشهرها "فوازير رمضان" و"ع الناصية" وغيرهما.