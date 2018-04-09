انتشال جثة طفل غريق بنهر النيل فى أسوان

لقى طفل مصرعه غرقا خلال استحمامه بمياه النيل بمركز إدفو، خلال تنزه أسرته فى إحتفالات شم النسيم.



وتلقى اللواء فتح الله حسنى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، بلاغا بوفاة شخص غرقا بمياه النيل حيث لقى طفل يدعى "يحيى . ع" 14 عاما، مصرعه غرقا خلال استحمامه بمياه النيل بمركز إدفو، خلال تنزه أسرته فى احتفالات شم النسيم.



وعلى الفور انتقلت قوات من الإنقاذ النهرى لانتشال جثة الطفل، بعد أن جرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة إدفو العمومية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

