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صلاة الجنازة على الإذاعية الراحلة آمال فهمي.. فيديو

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:53 م
صدى البلد
فاطمة رضا
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، لقطات حية من صلاة الجنازة على جثمان الإذاعية الراحلة آمال فهمي، من مسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وكانت الإذاعية المصرية آمال فهمي توفيت عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وخضوعها للعلاج من أمراض الشيخوخة منذ عامين بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، الى أن توفيت أمس الأحد.

ولدت آمال فهمى عام 1926، وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة العربية من جامعة القاهرة، وعملت بالإذاعة المصرية عام 1951.

وحققت شهرتها في الوطن العربي بتقديمها برنامج "على الناصية"، الذى خلفها عليه الإذاعى الكبير أحمد طاهر، وهو أقدم برنامج إذاعى مصري.

وحصلت على لقب "ملكة الكلام" في الوطن العربي، تقديرا للباقتها وتمكنها في إدارة الحوار الإذاعي.

كما أطلق عليها الجمهور لقب "ملكة الفوازير"، بعد أن أدخلت الفوازير لأول مرة للإذاعة المصرية والعربية، بالتعاون مع الشاعرين بيرم التونسي وصلاح جاهين.

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