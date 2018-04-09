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أخبار العالم

أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي

الإثنين 09/أبريل/2018 - 03:51 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم، الاثنين، عن تفاصيل مثيرة حول القصف الذي استهدف قاعدة تي 4 أو مطار التيفور السوري في حمص.

ونقلت القناة عن وكالة "فان" الروسية، مجموعة من الصور للقاعدة العسكرية، وقالت إن القاعدة لم تتعرض كلها للقصف، لكن ما تعرض للدمار هو الجزء الخاص بإيران فقط.

وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية مقتل عسكريين اثنين من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف القاعدة، فيما أصيب 7 آخرون من قوات الحرس الثوري.

وقال مراسل الوكالة الروسية الذي نجح في الدخول إلى القاعدة إنها تعمل بشكل عادي نظرا لأن طريق الإقلاع السوري في القاعدة والجزء الخاص بروسيا لم يتعرضا إطلاقا للقصف.

وأوضح أن عناصر أجنبية قامت بعمل تشويش إلكتروني شديد على القاعدة العسكرية، وهو ما أسفر عن اعتراض 5 صواريخ من إجمالي 8 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل أبلغتها بقصف القاعدة الجوية، فيما قالت روسيا إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغها بهذا الأمر.
أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي
أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي
أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي

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