أول صور من القاعدة السورية بعد تعرضها للقصف الإسرائيلي

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم، الاثنين، عن تفاصيل مثيرة حول القصف الذي استهدف قاعدة تي 4 أو مطار التيفور السوري في حمص.



ونقلت القناة عن وكالة "فان" الروسية، مجموعة من الصور للقاعدة العسكرية، وقالت إن القاعدة لم تتعرض كلها للقصف، لكن ما تعرض للدمار هو الجزء الخاص بإيران فقط.



وأكدت وكالة "فارس" الإيرانية مقتل عسكريين اثنين من جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف القاعدة، فيما أصيب 7 آخرون من قوات الحرس الثوري.



وقال مراسل الوكالة الروسية الذي نجح في الدخول إلى القاعدة إنها تعمل بشكل عادي نظرا لأن طريق الإقلاع السوري في القاعدة والجزء الخاص بروسيا لم يتعرضا إطلاقا للقصف.



وأوضح أن عناصر أجنبية قامت بعمل تشويش إلكتروني شديد على القاعدة العسكرية، وهو ما أسفر عن اعتراض 5 صواريخ من إجمالي 8 أطلقتها الطائرات الإسرائيلية.



وأعلنت الإدارة الأمريكية أن إسرائيل أبلغتها بقصف القاعدة الجوية، فيما قالت روسيا إن الجانب الإسرائيلي لم يبلغها بهذا الأمر.

