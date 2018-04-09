قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن المدرب الجديد للزمالك

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه سوف يتعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة؛ خلفًا لإيهاب جلال المدير الفني للزمالك؛ بعد إعلانه الاستقالة في الإعلام.





وأعلن "منصور"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي اليوم، أنه سيتعاقد مع مدرب أجنبي على أعلى مستوى لقيادة الفريق.





وشدد رئيس القلعة، على أنه لن يتعاقد مع مدرب مصري جديد في الفترة الحالية لتولي قيادة الفريق.





وقال رئيس نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم، إنه فضل التزام الصمت خلال الفترة الماضية، في ظل الظروف التي كانت تشهدها البلاد مع الانتخابات الرئاسية.





وأضاف رئيس الزمالك، أن مجلس الإدارة لا يوجد به أي "حرامي" كما يدعي البعض، ووجه مرتضى حديثه للجنة المالية التي تدير النادي قائلًا: "ولو قعدتوا 45 سنة عمركم ما هتلاقوا حاجة.. مفيش عندي حد حرامي في المجلس".





وتحدث رئيس الزمالك، عن أزمة اللاعب عبدالله السعيد بعد توقيعه للأبيض، قبل فشل الصفقة قائلًا: السعيد لم يرفض رد الـ40 مليون جنيه التي حصل عليها من الزمالك.





نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ما أثير مؤخرًا حول حل مجلس إدارته، أو رفع الحصانة عنه.





وأكد مرتضى منصور، لأعضاء النادي، أنه سيستقيل من رئاسة الزمالك، في حال موافقة الجمعية العمومية يومي 10 و11 مايو المقبل، على ما أسماه "الوصاية على النادي".